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Всегда прекрасны: женщины каких знаков зодиака с возрастом не теряют привлекательности

Годы не щадят никого. С возрастом приходят не только мудрость и жизненный опыт, но еще, к сожалению, и увядание былой привлекательности. Жизнь современной женщины проходит в погоне за красотой и молодостью. Но звезды утверждают, что прекрасным представительницам некоторых знаков зодиака повезло в этой гонке больше, чем остальным. Есть те, для кого возраст – это просто цифра в паспорте. Под какими зодиакальными созвездиями рождаются эти везучие дамы?


Близнецы

Прекрасные представительницы этого знака зодиака остаются молоды душой всегда. Они легкие на подъем, энергичные и задорные. С возрастом этот запал никуда не исчезает, а вот предпочтения в одежде меняются. От спортивного и удобного до элегантного и даже эпатажного. Жизненный опыт добавляет взгляду глубины, а походке – уверенности. Мужчинам крайне сложно пройти мимо такой женщины.

Лев

Следовать трендам и быть в курсе всего самого модного женщины-Львы начинают с юных лет. Природа наградила представительниц этого знака зодиака богатой фантазией и отменным вкусом. Выглядеть прекрасно, подавать пример и быть в гармонии с собой – вот что Львицам удается в любом возрасте. 

Дева

Порядок по всем – главный девиз женщин-Дев с самого рождения. И внешности это касается в первую очередь. Представительницы данного знака с ранних лет тщательно следят за собой от макушки до пят. Выработанная годами, педантичная забота о себе дает отличные результаты: Девы с годами остаются молодыми и привлекательными.

Козерог

В юном возрасте представительницы данного знака вводят окружающих в некоторый диссонанс мудростью своих суждений. Не по годам умные и рассудительные Козероги в молодом возрасте могут выглядеть старше своих лет. Но с годами это играет только на пользу женщинам-Козерогам. Уверенные в себе личности, которые добились определенного успеха, с блеском в глазах, который придает особый шарм и привлекательность.

Любите себя в любом возрасте!

фото pixabay.com

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