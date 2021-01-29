Всегда ли увеличенный лимфоузел является симптомом рака? Ответил медик

Лимфатические узлы можно прощупать под кожей. Небольшие шишки или горошины часто бывают при простуде, а после выздоровления бесследно проходят. Но есть и более серьезные причины увеличения лимфоузлов, причем некоторые из них требуют обязательного обращения к врачу. Об этом в программе «О самом главном» рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Лимфоузлы увеличиваются достаточно часто, иногда это реакции на инфекцию. Но всегда существует вопрос: а вдруг это онкология или реакция на какие-то системные болезни, – сказал врач.
Медик отметил, что увеличение лимфоузлов до одного сантиметра абсолютно безопасно для человека:
– Если больше одного сантиметра, это уже основание для того, чтобы врач посмотрел, пощупал и более точно определил размеры ультразвуком. Конечно, важно то, где конкретно увеличился лимфоузел. Под мышкой, в паху, довольно часто бывает на шее. Но вот над ключицей лимфоузел всегда настораживает, это опасно, – объяснил Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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