Всебелорусскому народному собранию планируется придать конституционный статус высшего представительного органа народовластия Беларуси

Петр Миклашевич подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание по своей конституционно-правовой природе является важнейшим институтом представительной демократии, выражает народный суверенитет и волю народа:В Конституции предлагается прописать, что постоянно действующим органом Всебелорусского народного собрания является президиум, а его председатель избирается членами ВНС.добавил Петр Миклашевич. –Решения ВНС будут являться обязательными для исполнения всеми госорганами, организациями и гражданами.