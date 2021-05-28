Всебелорусскому народному собранию планируется придать конституционный статус высшего представительного органа народовластия Беларуси

Петр Миклашевич подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание по своей конституционно-правовой природе является важнейшим институтом представительной демократии, выражает народный суверенитет и волю народа:
– Предлагается установить в Конституции, что Всебелорусское народное собрание – это высший представительный орган народовластия Беларуси. Он состоит из всех депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны, представителей политических партий и общественных объединений. Численность членов Всебелорусского народного собрания составляет 2500 человек.
В Конституции предлагается прописать, что постоянно действующим органом Всебелорусского народного собрания является президиум, а его председатель избирается членами ВНС.
– Всебелорусское народное собрание созывается президиумом ВНС не реже одного раза в пять лет, – добавил Петр Миклашевич. – По инициативе Президента или Национального собрания, а также не менее 150 тысяч граждан может быть созвано внеочередное Всебелорусское народное собрание.
Решения ВНС будут являться обязательными для исполнения всеми госорганами, организациями и гражданами.
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