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Всебелорусскому народному собранию планируется придать конституционный статус высшего представительного органа народовластия Беларуси

Об этом заявил сегодня председатель Конституционного Суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич на очередном заседании Конституционной комиссии. В повестке дня – вопросы закрепления конституционного статуса Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.


Петр Миклашевич подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание по своей конституционно-правовой природе является важнейшим институтом представительной  демократии, выражает народный суверенитет и волю народа:


– Предлагается установить в Конституции, что Всебелорусское народное собрание – это высший представительный орган народовластия  Беларуси. Он состоит из всех депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны, представителей политических партий и общественных объединений. Численность членов Всебелорусского народного собрания составляет 2500 человек.

В Конституции предлагается прописать, что постоянно действующим органом Всебелорусского народного собрания является президиум, а его председатель избирается членами ВНС.


– Всебелорусское народное собрание созывается президиумом ВНС не реже одного раза в пять лет, – добавил Петр Миклашевич. – По инициативе Президента или Национального собрания, а также не менее 150 тысяч граждан может быть созвано внеочередное Всебелорусское народное собрание.


Решения ВНС будут являться обязательными для исполнения всеми госорганами, организациями и гражданами.




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Фото: Александр КУШНЕР
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