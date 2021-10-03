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  2. Всебелорусское народное собрание нужно для того, чтобы Беларусь не свернула с пути, по которому мы идем с 1994 года - Воскресенский

Всебелорусское народное собрание нужно для того, чтобы Беларусь не свернула с пути, по которому мы идем с 1994 года - Воскресенский

Об этом заявил директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский в эфире программы "Контуры" на ОНТ.


- Всебелорусское народное собрание нужно для того, чтобы Беларусь не свернула с пути, по которому мы идем с 1994 года, - сказал он. 

Во эфире было отмечено, что основными переменами, которые требовали отдельные белорусы в прошлом году, было перераспределение полномочий Президента, отказ от декретов, более независимое правительство, ограничение сроков правления Президента. Воскресенский объяснил, соответствует ли этим запросам проект новой Конституции.  

- Все, что требовала думающая и активная часть общества, которая могла выдвигать хоть какие-то предложения, было учтено в этом проекте. Тем не менее, мы слышим отдельные голоса из-за рубежа от наших бывших соотечественников о том, что их опять что-то не устраивает. Но следует обратить внимание, что в течение всего года работы конституционной комиссии от этих представителей не поступало никаких предложений, - подчеркнул специалист. 

Одним из аргументов оппонентов власти является то, что Президент использует ВНС для сохранения своей власти. Воскресенский подчеркнул следующее: 

- Если бы Президент думал о сохранении своей действующей власти  и бесконечном президентстве, он бы просто ничего не менял. Поэтому человек, который хочет перемен, не уличных и революционных, он должен прийти и поддержать этот проект, - считает он. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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