Всебелорусское народное собрание нужно для того, чтобы Беларусь не свернула с пути, по которому мы идем с 1994 года - Воскресенский

сказал он.Во эфире было отмечено, что основными переменами, которые требовали отдельные белорусы в прошлом году, было перераспределение полномочий Президента, отказ от декретов, более независимое правительство, ограничение сроков правления Президента. Воскресенский объяснил, соответствует ли этим запросам проект новой Конституции.- подчеркнул специалист.Одним из аргументов оппонентов власти является то, что Президент использует ВНС для сохранения своей власти. Воскресенский подчеркнул следующее:- считает он.