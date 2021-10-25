Щёкин: Всебелорусское народное собрание должно стать уникальной моделью управления государством

Гость эфира отметил, что сейчас продолжается дискуссия над тем, каковы должны быть полномочия, функции ВНС.– сказал он.Специалист подчеркнул, что все, кто хотел принять участие в разработке, обсуждении и формировании предложений в Основной Закон государства, это сделали., – высказался Щёкин.