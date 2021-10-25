Щёкин: Всебелорусское народное собрание должно стать уникальной моделью управления государством

Таким мнением поделился в эфире Первого национального канала Белорусского радио заведующий отделом Института социологии НАН, кандидат философских наук Николай Щёкин.
Гость эфира отметил, что сейчас продолжается дискуссия над тем, каковы должны быть полномочия, функции ВНС.
– Обсуждается, чтобы не было дублирования с депутатским корпусом, чтобы форум не выступал в качестве какого-либо контролирующего органа. Здесь нужно аккуратно все продумать. Во всяком случае я думаю, что это будет уникальная модель и система, инновационная система в госуправлении. Будут определены полномочия депутатов, функции, статус Конституции. Как было сказано Президентом, уже через месяц проект Конституции будет опубликован, начнется его обсуждение. Не позже февраля должен состояться референдум, – сказал он.
Специалист подчеркнул, что все, кто хотел принять участие в разработке, обсуждении и формировании предложений в Основной Закон государства, это сделали.
– Кто не мог или не хотел по той или иной причине, сейчас сидит за границей и критикует. Могу сказать одно – Конституция – это, наверное, уже последний форпост, особенно для беглой оппозиции. После референдума уже нельзя будет ничего сделать, потому что это будет глас народа. После принятия Конституции не стоит ожидать одобрения коллективного Запада. Наоборот, будет критика и непризнание референдума. А почему? Принцип простой: практически ни в каких европейских странах и США референдумы по таким вопросам не проводятся. И наша политическая традиция для них чужда. Там многие важные вопросы решаются без мнения народа – вступление некоторых стран в НАТО, например, – высказался Щёкин.