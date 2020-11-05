Всебелорусский слет студенческих отрядов пройдет 13–15 ноября

, – рассказала Надежда Шаховская.Традиционно программа слета наполнена различными активностями, запланирована работа презентационных площадок по развитию студотрядовского движения., – отметила командир РШСО.Организатором Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения" выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования, ЗАО "Атлант", Республиканского горнолыжного центра "Силичи". Слет проводится для сохранения и приумножения традиций студенческих отрядов, развития творческого и культурного потенциала участников студотрядовского движения, а также развития международного молодежного сотрудничества.