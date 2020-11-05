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Всебелорусский слет студенческих отрядов пройдет 13–15 ноября

Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения" пройдет с 13 по 15 ноября в Минске и Минской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.


"Всебелорусский слет, мероприятия которого состоятся на ЗАО "Атлант" и в республиканском горнолыжном центре "Силичи", объединит более полутысячи человек. Для участия в одном из главных студотрядовских мероприятий уходящего года мы пригласили самых активных бойцов, командиров и комиссаров белорусских студенческих отрядов со всех регионов страны, ветеранов студотрядовского движения, представителей органов законодательной и исполнительной власти, а также принимающих наши отряды организаций", – рассказала Надежда Шаховская.

Традиционно программа слета наполнена различными активностями, запланирована работа презентационных площадок по развитию студотрядовского движения. "Центральное мероприятие слета – торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра с чествованием победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. Кроме того, запланированы диалог поколений, презентация книги "Наш третий трудовой: вспоминая стройотряды…", конкурсы отрядных визиток и презентационных видеороликов "Твой отряд", музыкальная программа "Бойцовка-пати", а также спортивно-конкурсная программа, творческий фестиваль "Энергия отряда", общеотрядная спевка у костра и квест-программа", – отметила командир РШСО.

Организатором Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения" выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования, ЗАО "Атлант", Республиканского горнолыжного центра "Силичи". Слет проводится для сохранения и приумножения традиций студенческих отрядов, развития творческого и культурного потенциала участников студотрядовского движения, а также развития международного молодежного сотрудничества.
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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