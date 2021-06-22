Всебелорусская минута молчания прошла 22 июня

Поучаствовать в акции мог каждый – для этого нужно было в полдень остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий немецкого-фашистских захватчиков.Сегодня белорусы вспоминают, какой ужас несла с собой война: тогда, 80 лет назад, над нашим народом возникла угроза полного его истребления. Великая Отечественная война стала одной из самых трагических страниц в истории нашей страны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила договор о ненападении и начала войну против СССР. За годы ВОВ в нашей стране было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, более 9 тысяч деревень. Людские потери составили 2,4 миллиона человек. Не было белорусской семьи, куда бы не пришло страшное горе утраты.Однако вместе с горечью белорусы испытывают и гордость за своих предков. В трудные для Отечества дни мы черпаем силы в памяти о великом подвиге, в стойкости наших отцов и дедов, в пламени сражений, отстоявших нашу землю. Сегодня они, мертвые и живые, с нами, потому что мы помним о них. Павшим за Родину – вечная память.