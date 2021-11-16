Все жанры в гости к нам: чем необычен XLVII Фестиваль искусств «Белорусская музыкальная осень»

«Все жанры хороши, кроме скучного», – сказал в предисловии к своей пьесе «Блудный сын» французский философ Вольтер. Прекрасный эпиграф для фестиваля искусств «Белорусская музыкальная осень», который проходит сейчас в Белорусской государственной филармонии.





До ковида фестиваль в течение 45 лет был международным. Все флаги съезжались в гости к нам, осень сверкала и переливалась соцветиями гастролеров – порой знаменитых, порой просто талантливых, что, как по мне, даже лучше.

Сейчас гастрольная деятельность резко затруднилась. Приходится искать новые пути для того, чтобы превратить фестиваль в подлинный праздник искусств.

В прошлом году выход был найден в том, чтобы почтить великих юбиляров – Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского – и подарить публике рекордное количество симфонических и камерных концертов.

В этом году филармония гораздо смелее экспериментирует с жанрами.

– Что такое академическая музыка? Что такое эстрадная музыка? Что такое народная музыка? – вопрошает генеральный директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита.

Генеральный директор Белгосфилармонии А.И. Никита и художественный руководитель Ю.Н. Гильдюк



И сам же отвечает, что это во многом стереотипы, которые нас ограничивают, мешая нам экспериментировать и видеть перспективу. Особенно это касается такого понятия, как эстрада.

– Сейчас слово «эстрада» отошло в прошлое, – убежден Александр Иванович, – и нынешняя современная поп-культура этого слова вообще избегает.

По иронии судьбы на той же пресс-конференции в канун «Белорусской музыкальной осени» была публично представлена новая книга музыковеда Ольги Брилон «Белорусская эстрада. Ностальгический дивертисмент. История эстрады Белорусской государственной филармонии. 1930–1980-е годы». В ней рассказывается о золотых временах белорусской эстрады, о прославленных артистах, в том числе и забытых жанров – таких, как конферанс, спортивная акробатика, художественный свист, иллюзион, жонглирование.

– В свое время ведь эстрадные бригады формировались по принципу ассорти, – рассказывает Ольга Брилон.

И этот принцип жив, хотя и применяется он совершенно по-другому.

Любопытно и по-своему символично, что концерт-презентация книги Брилон, который обещает стать одним из главнейших событий нынешней «Белорусской музыкальной осени», подготовлен силами Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича.

– Как ни странно, но так получилось, что именно народный оркестр сохраняет, пропагандирует, поднимает забытые образцы музыки Мулявина, музыки «Песняров», – говорит сооснователь вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина, заслуженный артист Республики Беларусь Владислав Мисевич. – И это не «Вологда» и не «Касіў Ясь канюшыну…», а настоящие глубинные произведения Володи. Именно народный оркестр в трудную минуту подставил плечо и несет эту музыку. И сейчас для меня каждая их программа, которая хотя бы немножко соприкасается с «Песнярами», – это праздник и даже смысл жизни.

Удивительнее всего, что взаимопроникновение и сотрудничество этих двух коллективов, двух, казалось бы, диаметрально противоположных жанров музыки началось не сегодня и даже не вчера.

– Еще полвека назад Жинович и Мулявин задумали и воплотили первый совместный концерт, – вспоминает Владислав Людвигович Мисевич. – Это был, наверное, первый такой эксперимент – по крайней мере, для нас, но и для оркестра тоже. Мы тогда поехали вместе с оркестром Жиновича в Москву и отработали совместный концерт в лучших залах. Кстати, отзывы были великолепные. Все как минимум были удивлены такому сочетанию, но никто нам не сказал: «Не туда вы идете, ребята, не тем занимаетесь…» Все были воодушевлены – и мы, и народный оркестр.

И вот теперь с Национальным народным оркестром имени Жиновича выступят сооснователь ВИА «Сябры» народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, легенды ВИА «Верасы» народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская и заслуженная артистка Республики Беларусь Надежда Микулич, прославленный белорусский артист Виктор Синайский. Все они – герои книги Ольги Брилон. Почетное место займет в их рядах и Владислав Мисевич.

Яркий и терпкий привкус разножанровости будет ощущаться и на других концертах фестиваля. Например, в концертной программе молодого белорусского баяниста Михаила Волчкова, которая называется «Баян in Jazz, Folk, Composing». Или в программе ансамбля солистов под руководством Игоря Иванова «И балалайки звук волшебный…», где различные музыкальные жанры и стили объединятся самым непредсказуемым образом.

Любопытно, что больше всего экспериментируют с жанрами музыканты-народники. Не потому ли, что их традиционный репертуар несколько устарел и уже не отвечает духу времени?

Очень хотелось бы, чтобы в этом кружеве жанров и стилей ярко заблестела ниточка белорусской песенной классики. Почти забытые лирические песни Любана, Оловникова, Семеняко. Их ведь можно обрабатывать, играть и петь совершенно по-разному, можно ими гордиться и возвращать их в наш культурный обиход.

И, конечно же, неизменны позиции академической музыки, той самой классики, которую у нас так любят и так хорошо умеют исполнять.

– Мы стараемся делать проекты доступными, завлекая нового зрителя, слушателя, – говорит Александр Никита. – Для меня такая отрада, когда появляются новые зрители, которые приводят потом за собой своих друзей, коллег, соседей. Мы все время ищем подходы, и даже тот академический проект, которым мы открыли нашу «Музыкальную осень», сделан особым образом. Люди идут на знакомую мелодию, а слышат еще и Стравинского.

Ведь и в академической музыке есть свои стили и жанры, есть искусство их смешения и есть совершенно новая музыка, рождающаяся буквально на наших глазах. Юбилей белорусского композитора Сергея Бельтюкова – как раз повод показать эту новую, нарождающуюся музыку.

Тем и интересен фестиваль, что создает такие поводы и возможности. А Белорусская государственная филармония даже в условиях пандемии с каждым годом эффективнее, тоньше и элегантнее их использует.

juliaandr@gmail.com