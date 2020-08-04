Все участники Армейских игр пройдут двухнедельный карантин и тест на коронавирус

Во время Армейских международных игр, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств, будут созданы все необходимые условия для профилактики коронавируса, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.





Участники пройдут обязательный двухнедельный карантин и сдадут тест на коронавирус, отметил министр. "Предусмотрены регулярная дезинфекция мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей", - цитирует Шойгу ТАСС.

В армейских играх примут участие более 160 команд из 30 стран. Запланировано проведение 30 конкурсов, которые пройдут на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, России и Узбекистана.