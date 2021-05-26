«Действующая власть по-прежнему находится в мобилизационном состоянии. Все структуры готовы моментально реагировать на любые вызовы. Это похоже на крепко сжатый кулак», - такое мнение после встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления высказал политолог Андрей Сыч:
- При этом прослеживается четкий посыл открытости к конструктивному диалогу с руководством любых стран. Беларусь на сегодняшний день видится мне одной из самых искренних стран в мире. На любые агрессивные выпады идет жесткая реакция, при этом с каждыми, кто готов строить взаимовыгодные отношения, будут найдены компромиссы. Протесты окончательно уходят с повестки дня. Сегодня главный вопрос - это благосостояние граждан и модернизация системы управления.
Фото: ctv.by
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Все структуры готовы моментально реагировать на любые угрозы – политолог Андрей Сыч
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