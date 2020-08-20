Все столичные школы получили паспорта готовности

Ко Дню знаний впервые примет детей СШ № 52 в Каменной Горке, пишет Минск-Новости.

Паспорта готовности получили все минские учреждения общего среднего образования. Как отметила заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Светлана Дубринская, в новом учебном году примут школьников 243 учреждения общего среднего образования.

– На сегодня все наши учреждения получили паспорта готовности. 1 сентября дети зайдут в обновленные классы, начнется обучение, – рассказала специалист.

В комитете по образованию столицы подчеркнули, что работа проделана немалая: отремонтировали практически 40 тыс. м2 кровли, заменили 4 тыс. м2 оконных блоков и 15 тыс. м2 асфальтного покрытия. В 103 учреждениях образования обновили фасады зданий. Везде довели до совершенства системы автоматической пожарной сигнализации, спортзалы и ограждения. На все израсходовано 36 млн рублей.

– Уделили особое внимание школьным столовым. Комплексно отремонтировали 29 пищеблоков. На закупку торгово-технологического и холодильного оборудования было потрачено около 2 млн рублей. Полностью поменяли мебель в семи столовых, – рассказала С. Дубринская.

По ее словам, в программу капремонта в Минске в 2020 г. включены 27 учреждений образования. Сегодня на всех объектах довольно активно ведутся работы, финансирование выделяется бесперебойно.

К слову, ко Дню знаний впервые примет детей СШ № 52 в Каменной Горке-3.