Все районы Витебской области приступили к заготовке кормов

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В хозяйствах массово обкатывается техника, ведется подкос пастбищ, при этом зеленая масса идет на заготовку сена. Параллельно начата заготовка высокопитательных кормов в стрейч-пленку, набирают темп работы по заготовке сенажа и силоса.– обозначил Борис Ефремов.Всего в текущем сезоне в Витебской области предстоит заготовить около 2 млн т сенажа и 2 млн т силоса. Первый укос трав запланирован на площади 210 тыс. га, заготовив при этом около 360 тыс. т кормовых единиц.Борис Ефремов добавил, что, кроме того, аграрии северного региона продолжают сев однолетних трав (пайза, просо), который планируется закончить во второй декаде июня. Так как они хорошие предшественники озимых культур, то в последующем эти земли планируется задействовать под озимый сев. До конца текущей недели несколько районов должны досеять кукурузу, чтобы наверстать опущенное из-за погодных условий.