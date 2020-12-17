На 30 вопросов за три часа прямой телефонной линии ответил помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко

Своими проблемами поделились жители из разных уголков Гомельской области. На трехчасовую линию дозвонились почти 30 человек, отдельные из которых подготовили по 2–3 вопроса. Людей волновало качество воды, температура в квартирах, трудоустройство, споры между соседями по незаконной установке забора, право на наследство и многое другое.Так, житель Гомеля Владимир Самусев обратился с вопросом, который беспокоит не только его, но всех жителей дома № 11 по улице Свиридова. Он рассказал о том, что в 80-е годы после сдачи многоэтажки во дворе была зеленая зона. С годами количество машин росло и пришлось на этом месте расширить площадку для стояночных мест. В результате получился сквозной проезд. В день, бывает, через их двор проезжает более 200 машин. Мало того что во дворе сильная загазованность, так еще и случались ДТП с участием детей. Владимир говорит, что обращались в ГАИ, и благодаря инспекторам у въезда во двор установили «кирпич», однако его все игнорируют. А потому у жителей двора осталась единственная надежда на помощника Президента, который сможет сдвинуть проблему с мертвой точки.Юрий Шулейко сказал, что постарается лично выехать на место со специалистами и принять решение.Михаил Иванович из Гомеля сообщил, что в деревне Партизанской Гомельского района, где проживают его родственники, вода ушла из колонок. По всему населенному пункту идет водопровод, а на улице Железнодорожной, где были установлены колонки, теперь нет воды.Галина Полуян из деревни Рог Октябрьского района пожаловалась, что уже две недели нет воды по всему населенному пункту. Жители хотят, чтобы им проложили другой водопровод. Гомельчанин Михаил Иванович позвонил с такой же проблемой: в деревне Партизанской Хойникского района отсутствует вода. Юрий Шулейко пообещал, что с водой в ближайшее время разберутся специалисты. По нескольким адресам отправятся работники коммунальных служб.Пенсионерка из Гомеля Нина Серпикова рассказала о больших счетах на оплату электроэнергии. Она проживает в общежитии по улице Могилевской, где у некоторых жильцов, в том числе и у нее, нет индивидуального счетчика. И если соседи женщины платят по 80 кВт в месяц, то ей приходит счет в 10 раз больше.Каждого из обратившихся помощник Президента внимательно выслушал и пообещал разобраться с их проблемами. Все обращения взяты им на контроль.