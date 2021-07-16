Девятнадцать пассажиров самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку под Томском, выжили. Среди пассажиров было и двое детей. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на МЧС.
Сегодня в 14:36 был обнаружен экипаж и пострадавшие пассажиры.
Самолет летел из города Кедрового в Томск, его вылет был задержан на 9 часов из-за погодных условий. Первый заместитель директора авиакомпании «Сила» Александр Гениевский заверил, что воздушное судно было исправно.
В пятницу, 16 июля, пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. Воздушное судно перестало выходить на связь, позднее было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.
Фото: ria.ru
Опубликовано:
539
Все пассажиры совершившего жесткую посадку Ан-28 выжили
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter