Валерий Байнев: События прошлого года воочию показали, насколько важно уметь жить своим умом и не подвергаться «стадному инстинкту»

Это фиаско, «друзья»

Все это доказывает, что мы лицом к лицу столкнулись с опытным, хитрым, коварным врагом, который хорошо знает законы глобальной политэкономии и профессионально использует их в своих разрушительных целях. Когда это нужно, он может по-дружески похлопывать по плечу и по-братски обнимать соперника, усыпляя его бдительность. Однако, дождавшись наиболее благоприятного момента, когда в одной точке сойдется несколько резонирующих негативных волн, он наносит свой смертельный удар.







Поскольку экономика — базис любой социально-экономической системы, направление главного удара по Беларуси в те дни проходило именно через ее экономику.

Фото Виталия Пивоварчика



Грамотная оценка ситуации

Базисы экономического развития





Вместо остановки экономики Беларусь предприняла ряд попыток занять рыночные ниши, освободившиеся в результате локдаунов, учиненных у себя нашими конкурентами.



Фото Алексея Вязмитинова





Безусловно, многие из нас, анализируя произошедшие в стране в августе — декабре прошлого года события, задаются вопросом: почему именно летом 2020-го наши внешние «друзья» предприняли столь неприкрытый массированный натиск-блицкриг на независимость нашей страны? Поскольку экономика — это базис любой социально-экономической системы, приходится признать, что, несмотря на шумные уличные протесты, направление главного удара по Беларуси в те дни проходило именно через ее экономику. Что же происходило на самом деле и как впредь избежать подобного сценария — об этом «Р» поговорила с доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой инноватики и предпринимательской деятельности БГУ Валерием Байневым.— Для начала отмечу, что в естественных и инженерно-технических науках при рассмотрении волновых, колебательных процессов обязательно принимается во внимание явление резонанса. Оно, как, впрочем, и все в этом мире, может иметь как созидательный, так и разрушительный характер. Так, если несколько человек, дружно скандируя: «Раз! Два! Взяли!» и тем самым суммируя свои усилия, вытаскивают застрявший автомобиль, то это пример полезного резонанса. Однако многие из нас еще из школьной программы по физике помнят и такой пример — опытные командиры, чтобы при прохождении солдат по хлипкому мосту исключить его обрушение из-за разрушительного резонанса, дают команду: «Сбить шаг!» Дело в том, что шагающие вразнобой солдаты оказывают гораздо меньшую нагрузку на мост по сравнению со случаем, когда они ритмично маршируют в ногу и таким образом сообща создают разрушительную ударную нагрузку на него.С явлением разрушительного резонанса, но уже в белорусской экономике, мы столкнулись летом — осенью прошлого года. Сегодня всем хорошо известно, что мировая и, соответственно, национальные хозяйственные системы развиваются циклично. В последнее время волны экономических подъемов и спадов методично сменяют друг друга с периодичностью 10—12 лет. Это значит, что после предыдущего глобального кризиса 2009—2011 годов именно на 2020-й пришлась очередная понижающая волна в мировой экономике. Эти, назовем их «фоновыми», колебания уже сами по себе представляют серьезное испытание для любой хозяйственной системы. А для Беларуси с ее открытой экономикой эти мировые «фоновые» волны, прежде всего в их кризисной фазе, представляют очень большую угрозу.И вот на этом изначально негативном «фоне» мировая экономика испытывает еще один, второй мощный удар, вызванный коронавирусной пандемией. С точки зрения тех, кому выгодно было низвергнуть мировую экономику в глубочайшую яму, COVID-19 появился настолько кстати, что, как говорится, если бы его не было, то его следовало бы выдумать. Спрашивается: кому было выгодно обрушение мировой экономики? Тем хорошо известным нам странам, которым из-за наличия собственного печатающего доллары-евро станка всякий кризис нипочем. А вот их конкурентам, не обладающим столь эффективным антикризисным средством, оправиться от этого двойного удара и выбраться из более глубокой, чем обычно, кризисной ямы будет весьма непросто. Опять-таки для нашей Беларуси, связанной бессчетными экономическими связями именно с такими странами, этот второй — коронавирусный — удар вкупе с «фоновым» спадом представлял поистине смертельную опасность.Разумеется, зарубежные заказчики и спонсоры прошлогоднего блицкрига против Беларуси хорошо понимали и, конечно же, принимали в расчет данное обстоятельство. Точно так же наши многоопытные противники, сумевшие успешно раскачать и обрушить в хаос «цветных революций» не одну страну, наверняка учитывали еще одну, уже третью по счету, негативную для нас волну, обусловленную санкционным давлением на союзную нам Россию. По их замыслу все эти три волны — фоновая, коронавирусная и санкционная, сойдясь в одной точке летом 2020 года, должны были войти в разрушительный резонанс и ввергнуть белорусскую экономику в смертельный коллапс. Разве не стремлением к трем названным выше разрушительным волнам присовокупить еще одну, четвертую — забастовочную, объясняется известная активность наших «протестунов» у проходных белорусских предприятий?— Думается, наш враг практически на сто процентов был уверен в том, что описанный разрушительный резонанс навзничь опрокинет экономику, а значит, политический строй Беларуси. Полной неожиданностью для авторов «белорусского плана Барбароссы» стал тот профессионализм, с которым наша власть боролась со всеми этими резонирующими разрушительными воздействиями. Что касается «фонового спада», вызванного глобальными, но циклически повторяющимися процессами в мировой экономике, то мы к нему были изначально готовы.Гораздо сложнее было перенести, смягчить «коронавирусный удар», вызванный всеобщим «пандемийным» умопомрачением, когда многие страны своими руками под предлогом борьбы с COVID-19 разрушали свои же собственные экономики.К счастью, белорусская власть мудро и прагматично оценила ситуацию. Вместо остановки своей экономики она, наоборот, предприняла ряд попыток занять рыночные ниши, освободившиеся в результате локдаунов, учиненных у себя нашими конкурентами. В результате вместо предсказанного нам международными экспертами спада ВВП в 8—10 процентов его снижение оказалось в несколько раз меньше, не превысив и одного процента. При этом следует согласиться со словами Президента на VI Всебелорусском народном собрании о том, что если бы не «августовско-декабрьская кампания» на улицах белорусских городов, то мы вообще вышли бы на показатели прошлого года.— События прошлого года воочию показали, насколько важно уметь жить своим умом и не подвергаться «стадному инстинкту», когда из-за коллективного коронавирусного сумасшествия многие страны мира собственными руками усиливали кризисы в своих же хозяйственных системах. Что бы в мире ни случилось, следует хорошо понимать и всегда помнить, что именно экономика, являющаяся фундаментом благосостояния людей, — самый главный приоритет.Таким образом, экономическая задача номер один — исключить подобные и любые другие рукотворные негативные воздействия на национальную хозяйственную систему страны. Вторым экономическим приоритетом следует назвать технико-технологический прогресс белорусской экономики. Третьим приоритетом в экономике должен стать отечественный индустриально-промышленный комплекс, крупные промышленные предприятия, генерирующие и применяющие эти самые высокие технику и технологии. Именно здесь рождается заказ на инновации, новые технику и технологии, высококвалифицированные кадры. Новая цифровая индустриализация белорусской экономики должна стать одним из самых важных приоритетов в следующей пятилетке.Четвертый экономический приоритет — это, конечно же, сельское хозяйство. Пятой стратегической задачей в сфере экономики следует считать подчинение отечественной денежно-кредитной системы реализации вышеуказанных приоритетов. И, наконец, еще одно условие бескризисного развития страны — более тесная интеграция с нашими восточными партнерами — Россией и другими странами ЕАЭС, а также Китаем. Если в экономической сфере мы можем и должны торговать со всеми без исключения, то политическая многовекторность должна уйти в прошлое. Мы должны быть в этом вопросе принципиальными, всегда помнить и учитывать, кто нам истинный друг, а кто таковым лишь коварно прикидывается.