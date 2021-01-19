Об этом заявил во время пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов с использованием электрической энергии для водотеплоснабжения, приготовления пищи составит не менее 30 процентов от общего объема построенного жилья к концу пятилетки.
Доступность жилья планируется расширить за счет аренды, стимулируя его объем через рыночные механизмы, в том числе привлечение частного капитала.
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Все новое жилье будет энергоэффективным
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Фото: Александр КУШНЕР