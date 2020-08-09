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  2. «Все настроены позитивно» – наблюдатель об атмосфере выборов на одном из гомельских участков

«Все настроены позитивно» – наблюдатель об атмосфере выборов на одном из гомельских участков

Участок № 18 Гомельского-Советского избирательного округа № 34 находится в здании технологического лицея. Наблюдение за ходом выборов здесь ведут пять человек, в их числе работник образования Тамара Езерская.

Находясь на участке каждый день с 4 августа, она констатирует: граждане шли достаточно активно с самого начала. Однако сегодня поток заметно возрос. Голосование проходит в спокойной, доброжелательной обстановке. Люди настроены позитивно, никаких эксцессов не зафиксировано.

В связи с исполнением функций наблюдателя сама Тамара Николаевна воспользовалась возможностью досрочного голосования:

– За свою жизнь я выбираю Президента уже в шестой раз и делаю свой выбор последовательно, не меняя позиции. По той причине, что вижу, как меняется страна. А сравнивать, исходя из собственного жизненного опыта, есть с чем. Посмотрите хотя бы, сколько транспорта во дворах. И при этом владельцы не боятся оставлять машины под открытым небом, а мы не боимся выходить на улицу в любое время дня и ночи. Для нас, простых людей, безопасность дорогого стоит.

В магазинах есть выбор, у нас есть работа. Конечно, всем хочется более высоких зарплат, но нужно трезво смотреть на вещи. Во-первых, не все дается сразу – мы идем к этому постепенно. А во-вторых, многое зависит и от самих людей, от тех усилий, которые они сами прилагают. Это касается и учебы, и работы. В общем, нужно идти в этом направлении и дальше.

По мнению наблюдателя, с каждой избирательной кампанией активность граждан повышается. Люди понимают, что от их позиции зависит будущее всей страны.

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Фото: Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
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