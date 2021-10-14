Выполнены все мероприятия первого этапа по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

На заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств евразийской "пятерки" приняли решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Также фактически подведен итог первого этапа создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС: все запланированные мероприятия этого этапа выполнены. Такая информация опубликована на сайте ЕЭК.
"В частности, утвержден порядок представления уполномоченными органами стран союза информации в электронной форме, согласован механизм обмена технологической информацией между операторами систем транспортировки нефти и нефтепродуктов государств-членов для обеспечения бесперебойной межгосударственной транспортировки нефти и нефтепродуктов. Проведен сравнительный анализ законодательства стран союза в нефтяной сфере, по результатам которого подготовлен сводный отчет. Утвержден план мероприятий по гармонизации законодательства государств-членов в нефтяной сфере. Всю эту работу Комиссия провела совместно со странами союза", – уточняется в сообщении.
Всего запланировано три этапа создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.
"С 2018 по 2021 год, затем с 2021 по 2024 год. На заключительном третьем этапе – до 1 января 2025 года – предусмотрено вступление в силу международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. В этом документе должны быть отражены ключевые вопросы создания и функционирования общих рынков. Проект договора также уже подготовлен, страны уточняют его детали", – отмечается в сообщении.
Ожидается, что благодаря запуску общих рынков нефти и нефтепродуктов произойдут увеличение объемов поставок, оптимизация логистики при транспортировке, увеличение объемов переработки нефти и производства нефтепродуктов.