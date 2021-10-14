Выполнены все мероприятия первого этапа по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

уточняется в сообщении.Всего запланировано три этапа создания общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.отмечается в сообщении.Ожидается, что благодаря запуску общих рынков нефти и нефтепродуктов произойдут увеличение объемов поставок, оптимизация логистики при транспортировке, увеличение объемов переработки нефти и производства нефтепродуктов.