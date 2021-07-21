Все модели смартфонов iPhone, которые американская компания Apple выпустит в 2022 году, будут поддерживать 5G сети. Об этом информирует издание Nikkei.
Фото: РИА Новости
Отмечается, что компания больше не будет представлять новых 4G моделей.
По данным источника издания, теперь даже бюджетная модель смартфона iPhone SE будет поддерживать 5G.
Кроме того, Apple не планирует выпускать в 2022 году обновленную версию iPhone 12 mini. В компании сделали вывод, что гаджет с маленьким экраном оказался не столь востребован покупателями.
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Все iPhone 2022 года начнут поддерживать 5G
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