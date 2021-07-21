Все iPhone 2022 года начнут поддерживать 5G

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РИА Новости

Отмечается, что компания больше не будет представлять новых 4G моделей.По данным источника издания, теперь даже бюджетная модель смартфона iPhone SE будет поддерживать 5G.Кроме того, Apple не планирует выпускать в 2022 году обновленную версию iPhone 12 mini. В компании сделали вывод, что гаджет с маленьким экраном оказался не столь востребован покупателями.