Все эти месяцы лечение мальчиков Романа и Вадима было под пристальным контролем Главы государства – Пиневич

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БЕЛТА

– сказал Дмитрий Пиневич.Министр отметил, что вся страна с огромным вниманием и напряженностью наблюдала за ходом лечения двух мальчишек, которые поступили с тяжелейшими ожогами в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска. Один из них – Вадим – уже прошел курс реабилитации в Могилевской областной детской больнице и выписан домой.Второй мальчик – Рома, спасший своего маленького брата от пожара, – переведен из реанимации на этапное лечение в детское ожоговое отделение центра. Несколько месяцев назад он с тяжелейшими ожогами был доставлен в республиканский центр, за время лечения ему проведено 22 тяжелейших оперативных вмешательства.Сегодня стало известно, что врачей, спасших Романа и Вадима с сильными ожогами, представят к госнаградам.– сказал Дмитрий Пиневич.