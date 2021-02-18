Народный артист РФ Сергей Безруков отреагировал на смерть Андрея Мягкова, сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
– Еще одна тяжелая потеря… Андрей Васильевич – потрясающий, выдающийся актер, все его образы уникальны, и в каждой из своих работ он настоящий. Предельная органика и глубина – вот что отличало его от других. От комедийных до драматических ролей, от Алеши Карамазова и Алексея Турбина до Карандышева, Новосельцева и Лукашина, все его роли – это настоящее искусство! Начитанный, интеллигентнейший актер, мхатовская школа. По-настоящему народный артист. Светлая ему память, каждый Новый год он по-прежнему будет с нами на телеэкране в великолепной "Иронии судьбы", – отметил Безруков.
Напомним, народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Актер наиболее известен по кинокартинам "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж".
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"Все его роли – это настоящее искусство": Безруков о кончине Мягкова
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