ВС ужесточил наказание насильнику и убийце несовершеннолетней в Новополоцке

За убийство, сопряженное с изнасилованием несовершеннолетней, фигуранту 2000 года рождения вместо 20 лет лишения свободы назначено 23.Верховный Суд вынес такое решение, рассмотрев протест государственного обвинителя и жалобу потерпевших.Согласно материалам дела, обвиняемый 11 июня 2020 года познакомился с жертвой в социальной сети ВКонтакте. В тот же день назначил ей встречу в вечернее время на территории парка культуры и отдыха, где изнасиловал. Затем, имея умысел на убийство с особой жестокостью, он нанес девушке не менее 38 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.Как уточняли ранее в Следственном комитете, преступление совершил житель Могилева, который находился в командировке в Новополоцке., – говорится в заявлении Генпрокуратуры.