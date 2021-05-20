Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда ужесточено наказание насильнику и убийце несовершеннолетней в Новополоцке. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
За убийство, сопряженное с изнасилованием несовершеннолетней, фигуранту 2000 года рождения вместо 20 лет лишения свободы назначено 23.
Верховный Суд вынес такое решение, рассмотрев протест государственного обвинителя и жалобу потерпевших.
Согласно материалам дела, обвиняемый 11 июня 2020 года познакомился с жертвой в социальной сети ВКонтакте. В тот же день назначил ей встречу в вечернее время на территории парка культуры и отдыха, где изнасиловал. Затем, имея умысел на убийство с особой жестокостью, он нанес девушке не менее 38 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.
Как уточняли ранее в Следственном комитете, преступление совершил житель Могилева, который находился в командировке в Новополоцке.
– Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы протеста и жалобы потерпевших о несоответствии назначенного судом первой инстанции обвиняемому наказания тяжести содеянного и данным о его личности вследствие мягкости и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, – говорится в заявлении Генпрокуратуры.
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ВС ужесточил наказание насильнику и убийце несовершеннолетней в Новополоцке
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