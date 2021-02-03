ВС проведет 4 февраля предварительное судебное заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка

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БЕЛТА

В сообщении говорится, что с шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу на 4 февраля 2021 года назначено предварительное судебное заседание.Также уточняется, что в зале судебного заседания при рассадке будут приняты меры по обеспечению социального дистанцирования с целью недопущения распространения COVID-19. Для обеспечения общественного порядка органы внутренних дел примут необходимые меры безопасности.Как сообщалось Генпрокуратурой, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее 2,5 млн долларов.При расследовании установлено, что Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций создал из числа своих заместителей организованную группу.Данная группа с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, действуя в интересах ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг" (ранее – ООО "Агентство по торговле в рассрочку"), ООО "Системы обработки информации", ООО "Правовой диалог" (ранее – ООО "Белторгтехнологии") и ООО "Активлизинг", незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее BYN 30 млн 491 тыс. Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию.Продолжая преступную деятельность, Виктор Бабарико с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше BYN 1 млн и другого имущества.Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью.