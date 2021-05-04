Вручены ключи от служебных автомобилей и специальные награды: в Первомайском РУВД Минска прошел общий гарнизонный инструктаж

Общий гарнизонный инструктаж в РУВД проводится не в первый раз. Однако сегодня день особый: обычное служебное мероприятие стало днем почестей – награждены те, кто защищал и продолжает защищать людей. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, а также министр внутренних дел Иван Кубраков наградили лучших военнослужащих за образцовую службу и преданность своему делу и поздравили с наступающим праздником Победы.



Семь человек были удостоены государственных наград, еще десять – специальных званий. 56 сотрудников правоохранительных органов награждены ценными подарками. Руководителям территориальных подразделений милиции Минска вручили ключи от служебных автомобилей. Машины были куплены за средства ГУВД. Теперь в арсенале правоохранительной службы появились еще девять машин марки «Форд Транзит» и автобус МАЗ. В пресс-службе ГУВД отметили, что такого средства передвижения раньше не было. Он имеет специальные опознавательные знаки и мигалки, так что в потоке машин точно не затеряется.



В своей поздравительной речи Наталья Кочанова еще раз поблагодарила минскую милицию за командный дух и слаженную работу во время попыток расшатать государство.



Сама церемония открытия получилась эффектной. Сотрудники ОМОНа и МВД провели демонстративный инструктаж по обеспечению общественного порядка и инсценировали задержания правонарушителей.



Чуть позже им на смену пришла рота почетного караула, выступившая с показательным выступлением.