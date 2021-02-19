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  2. Время отдыхать: шесть отличных идей, как провести выходные 19-21 февраля

Время отдыхать: шесть отличных идей, как провести выходные 19-21 февраля

В эти выходные ожидается потепление: поводов сидеть дома становится все меньше. Отправиться за подарками своим защитникам, отметить День родного языка или культурно развлечься? Эти и другие идеи по традиции собраны в сегодняшнем обзоре: вот как здорово sb.by советует своим читателям провести приближающийся уик-энд.  

Фото: ru.depositphotos.com

Определиться с профессией 

Школьники, абитуриенты и студенты все еще могут попасть на выставку, которая поможет понять, куда отправиться получать знания и в целом определиться с будущей профессией. В Дворце искусств уже 19-й раз проходит международная специализированная выставка «Образование и карьера»: гости смогут пообщаться с представителями белорусских вузов, колледжей и лицеев, образовательных центров и школ по изучению иностранных языков. Их также ждут квесты, мастер-классы, презентации и много других сюрпризов. Эксперты также поделятся советами о том, как составить удачное резюме и начать карьеру в сфере IT. 

Руководитель проекта Ольга Молодцова поделилась с sb.by, что на выставке молодые люди могут познакомиться с особенностями получения образования в таких учебных заведениях, как БГУФК, БГУКИ, БГЭУ, БНТУ, УГЗ МЧЧ, Минского филиала университета потребкооперации и РГСУ. По ее словам, выставка этого года вызвала сильный интерес у молодежи. 

Выставка проработает до 16:00 февраля. Вход на нее – бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте eduexpo.by.

Фото: eduexpro.by

Порадовать себя винтажными и дизайнерскими вещами

Модный маркет «Open Шкаф» снова будет принимать гостей в столице в предпоследние февральские выходные. На барахолке есть возможность купить брендовые вещи и аксессуары. А еще можно захватить с собой что-то из- своего гардероба и обменять это на понравившуюся вещь. Будет организован виниловый маркет, планируется презентация дизайн-проектов. Можно будет и утолить голод: для гостей оборудуют фудкорт. За покупками желающих будут ждать все выходные (с 12:00 до 21:00) в пространстве Moving Art Factory на территории завода «Горизонт» (ул. Куйбышева, 22). Вход на мероприятие бесплатный, нужно соблюдать масочный режим. 

 

Увидеть лучшие спектакли РТБД

Республиканский театр белорусской драматургии продолжает заботиться о своих зрителях. Им предлагают новую серию онлайн-показов лучших спектаклей. Не выходя из дома, можно посмотреть такие постановки, как 
«Тры Жызэлi», «Адэль», «Бетон» и «Белы анёл з чорнымi крыламi». А бесплатно на YouTube сейчас можно посмотреть парадоксальную комедию «Сталіца Эраўнд». Акция в РТБД стартовала 16 февраля и пройдет до 16 марта.

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Купить подарки своим защитникам

В ближайший вторник, 23 февраля в стране будет праздноваться День защитника Отечества. В этот день можно очередной раз напомнить мужьям, отцам, дедушкам и друзьям о том, что они у вас самые лучшие. Если вы еще не придумали как порадовать и удивить своих защитников, мы готовы подсказать пару выигрышных идей. Почти все юноши без исключения хотят получить в подарок PlayStation 5: правда такой вариант обойдется недешево. Можно купить также беспроводные наушники или умный браслет: на рынке сейчас представлено достаточно моделей на любой вкус и кошелек. Классический и один из самых удачных презентов для мужчин – электробритва и триммер для бороды. Лучше всего, конечно, выбирать подарок опираясь на увлечения его адресата: например, можно приобрести сертификат в спортивный или рыболовный магазин. Удачным вариантом станет и сертификат в барбершоп: это оценят все. Пользуются популярностью и мужские букеты: есть вкусные композиции «к пиву» - например, из раков или мясных и сырных изделий. Если вам хочется проявить заботу, можно подарить термос, теплый плед или самой приготовить что-нибудь вкусное и особенное. 

Фото: pixabay.com

Отправиться на остров желаний 

Завтра, 20 февраля Белорусский государственный цирк представит свою новую программу «Остров желаний». На манеже выступят воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры, озорные клоуны, а также дрессированные животные: лошади и пони, хорьки и собачки. Главный герой постановки - старичок, который мечтает вернуть молодость. Он попадает на волшебный остров. Преодолев все уготовленные ему испытания, он все-таки понимает, что не возраст главное, а семья и продолжение рода. Яркий сюжет обрамлен блистательными номерами в исполнении отечественных акробатов, гимнастов, дрессировщиков и клоуна Андрея Аверюшкина, который также покажет зрителям, как укрощать хорьков. Начало представления - в 15.00, билеты еще есть в продаже. 

Фото: БЕЛТА

Посмотреть культовые фильмы в белорусской озвучке

Напомним, что международный День родного языка отмечается 21 февраля. К этому событию платформа VOKA предоставила беспутный доступ к фильмам с белорусскоязычной озвучкой: правда, всего на неделю. Найти картины можно у них на сайте в разделе «Кіно па-беларуску», медиатека доступна до воскресенья включительно. В коллекцию вошли более семидесяти художественных и анимационных фильмов, озвученных по-белорусски голосами известных актеров, дикторов и музыкантов. Каждый сможет выбрать фильм по вкусу: есть и мировая классика, и шедевры последних лет. Среди них есть и «Знесеныя ветрам», «Гэта цудоўнае жыцце», «12 раз’юшаных мужчын», «Зора», «Леон», «Палет над гняздом зязюлі», «Пяты элемент», «Рэквіем па мары», «Парфумер: Гісторыя аднаго забойцы», «Мемуары гейшы», «Кніга Ілая», «Жонка аглядальніка заапарка» и еще много всего интересного. 

Фото: voka.tv
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