Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом он заявила в Twitter.

«Учитывая, что за последнюю неделю у многих [из моей команды] был выявлен коронавирус, я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат», – цитирует Аньес ТАСС.

Она добавила, что чувствует себя нормально, а ближайшие две недели проведет в карантине, после чего пройдет еще одно тестирование. 53-летний политик добавила, что продолжит исполнять обязанности главы государства удаленно.

Ранее стало известно, что COVID-19 выявлен у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, главы Центробанка Гильермо Ортиса, главы администрации президента Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. При этом только Нуньес находится в больнице, остальные проходят лечение дома.

Согласно последним данным, в Боливии зафиксировано более 44 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1638 человек умерли.