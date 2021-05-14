Сегодня на упаковках многих косметических средств можно увидеть надпись "без парабенов". Такие продукты отличаются в цене и якобы безопасны. Действительно так ли это, рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово".
– Парабены – это химические соединения, эфиры определенных веществ, которые несколько десятков лет добавляли в косметическую продукцию. Они использовались в качестве консервантов и позволяли кремам и другим средствам сохранять свои свойства долгое время. По сути, эта функция сравнима с тем, что делают антибиотики. Парабены помогают убивать микробы, являются стабилизатором и консервантом для многих кремов и шампуней, – объяснил Дмитрий Шубин.
Он указал и на исследование, которое было проведено английскими учеными в 2004 году. Для эксперимента пригласили 20 женщин, у которых диагностировали злокачественное образование в молочной железе. Их обследовали методом биопсии: в 18 случаях из 20 в опухоли были обнаружены парабены. Но при этом, как подчеркнул врач, специалисты не уточнили их концентрацию. После этого тема стала изучаться и другими исследователями. В 2008 году в США проанализировали несколько научных работ, связанных с эффектом парабенов. Сразу в 59 статьях было найдено подтверждение безопасности парабенов для человеческого организма.
– То есть никаких признаков вреда здоровью человека нет, – обобщил медик.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
836
Вредны ли парабены, содержащиеся в косметике? Объясняет врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter