Врачи-неврологи заметили, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на проблемы с памятью и концентрацией внимания. Хирург и реабилитолог Константин Лядов отметил, что число подобных обращений увеличилось осенью, пишет РИА Новости.
– Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, – это встречается часто, к сожалению, – рассказал заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин.
Причинами подобных нарушений, по словам медиков, могут быть стресс и страх.
– Второй момент – само нейротоксическое (нарушение моторных, сенсорных функций, эмоционального статуса, интегративных функций мозга) действие коронавирусной инфекции, – добавил врач реабилитационного центра "Доверие" Александр Комаров.
Отмечается, что причинами патологий нервной системы способны стать нарушения функций легких, которые появляются при COVID-19. Ослабленные легкие пациента не могут в полной мере выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.
Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рекомендует для устранения и недопущения развития подобных последствий от инфекции избегать стресса, пить витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.
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Врачи заявили о нарушениях памяти и внимания у переболевших COVID-19
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ