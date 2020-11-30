Врачи заявили о нарушениях памяти и внимания у переболевших COVID-19

, – рассказалПричинами подобных нарушений, по словам медиков, могут быть стресс и страх., – добавилОтмечается, что причинами патологий нервной системы способны стать нарушения функций легких, которые появляются при COVID-19. Ослабленные легкие пациента не могут в полной мере выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рекомендует для устранения и недопущения развития подобных последствий от инфекции избегать стресса, пить витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.