Врачи заявили, что куркума способна защитить легкие от коронавируса

Куркума улучшают здоровье легких и способна облегчить течение коронавирусной инфекции. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказали российские врачи.
- Эффект защиты легких становится критическим при коронавирусной инфекции. Если органы не поражаются, то пациент переносит COVID-19 легко, а если поражаются, то развивается очень тяжелое и длительное течение заболевания, в том числе сопровождающееся прогрессирующей дыхательной недостаточностью, - предупредил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Вместе с тем врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин отметил, что существует много исследований, которые доказывают эффективность использования куркумы для защиты легких от коронавируса.
- Есть много исследований, согласно которым куркумин сокращает фиброзирование. Это доказано на моделях ранений, то есть когда образуются какие-то рубцы, мягкие или очень грубые и с большим количеством фиброзных изменений.<...> Куркумин уменьшает образование этой грубой соединительной ткани, что сейчас некоторые исследователи рассматривают как вариант смягчения течения коронавируса. Дело в том, что фиброзирование, которое происходит после пневмоний, опасно длительными последствиями. Даже если человек вылечился от COVID-19, потом легкие уже существенно ограничивают жизнь пациента, - обратил внимание Сергей Агапкин.
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