Среди них – потеря веса и регулярные болезни грудной клетки, пишет Lenta.ru.
Фото носит иллюстративный характер
К такому выводу пришли эксперты Фонда Роя Кастла. Как уточняет РИА Новости, также симптомом рака легких может стать увеличение кончиков пальцев. Опасаться стоит и если они изменят форму.
Кроме того, обратиться к специалисту советуют при нехарактерном отеке лица – это может означать, что рак легкого распространился на лимфатические узлы. Еще один симптом, который может указывать на болезнь дыхательных органов, – боли в спине и плечах.
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Врачи выявили необычные признаки рака легких
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК