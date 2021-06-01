Сегодня, в первый день лета, в эфире программы «Жить здорово» врачи рассказали всю правду о загаре и о влиянии ультрафиолетовых лучей на кожу.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус объяснил, способен ли автозагар защитить кожу от ожогов:
- Это абсолютный миф, от солнечных лучшей кожу могут защитить исключительно солнцезащитные крема. Автозагар придает коже смуглый оттенок и никаким образом не удерживает ультрафиолетовые лучи. Он не может защитить от ожогов и онкологии. Такие средства решают только проблемы красоты.
Медик также уточнил, каковы риски обгореть у смуглых и темнокожих людей:
- Действительно, обладатели кожи такого фототипа менее подвержены риску обгореть. Но у темнокожих людей все равно сохраняются риски рака.
О том, можно ли обгореть в облачную погоду, рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин:
- В облачную погоду снижается количество ультрафиолета, который проникает сквозь облака, но тем не менее, ультрафиолетовое излучение продолжает воздействовать на кожу. Белые облака пропускают 80-90% солнечных лучшей, а темная облачность – 30-35%. При таких погодных условиях люди беспечны.
Дмитрий Шубин также ответил волнующий многих вопрос: какой загар безопаснее – на солнце или в солярии?
- Клетки кожи начин вырабатывать меланин под воздействием ультрафиолетовых лучей. В солярии вы подвергаетесь такому же излучению, как и на солнце. Ультрафиолет повреждает наш генетический материал, что в последствии может привести к развитию рака, - объяснил он.
Врач-кардиолог Герман Гандельман пояснил, нужно ли есть морковь, если хочешь добиться ровного и красивого загара:
- Это миф. Морковь не поможет вам стать смуглой, но, если есть примерно десять морковок в день, может появиться желтая пигментация, которая, в принципе схожа с загаром.
Фото: pixabay.com
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Врачи развеяли популярные мифы о загаре
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