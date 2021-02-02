Бананы действительно являются радиоактивными, так как содержат некоторое количество изотопа калия-40. Так, например, если съесть связку из десяти этих плодов, можно получить такую же дозу радиации, как во время рентгена грудной клетки. Однако это не значит, что бананы опасны для здоровья человека. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали врачи.
– Никакой паники здесь быть не должно. Бананы действительно содержат какое-то количество изотопа калия-40, и это известный факт. Его даже применили к сравнительной оценке получаемого излучения. Придумали банановый эквивалент, при котором, допустим, десять плодов, как говорят люди, изучающие радиационные повреждения, равняются рентгеновскому исследованию грудной клетки, – рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
По словам врача, не имеет значения количество съеденных бананов за один раз, так как любое число радиоактивного изотопа будет выведено из организма.
– Он не накапливается. Чтобы вас убить, нужно за один присест съесть 35 тысяч бананов. Только в таком случае человек погибнет от лучевой болезни, – добавил Дмитрий Шубин.
Елена Малышев, врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, подтвердила слова коллеги и еще раз подчеркнула, что бояться радиоактивности плодов не стоит:
– Реально банановая радиация точно так же безопасна, как рентген грудной клетки.
Фото: pixabay.com
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Врачи рассказали, опасна ли радиация, содержащаяся в бананах
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