Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Врачи рассказали, опасна ли радиация, содержащаяся в бананах

Врачи рассказали, опасна ли радиация, содержащаяся в бананах

Бананы действительно являются радиоактивными, так как содержат некоторое количество изотопа калия-40. Так, например, если съесть связку из десяти этих плодов, можно получить такую же дозу радиации, как во время рентгена грудной клетки. Однако это не значит, что бананы опасны для здоровья человека. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали врачи.


– Никакой паники здесь быть не должно. Бананы действительно содержат какое-то количество изотопа калия-40, и это известный факт. Его даже применили к сравнительной оценке получаемого излучения. Придумали банановый эквивалент, при котором, допустим, десять плодов, как говорят люди, изучающие радиационные повреждения, равняются рентгеновскому исследованию грудной клетки, – рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.

По словам врача, не имеет значения количество съеденных бананов за один раз, так как любое число радиоактивного изотопа будет выведено из организма.

– Он не накапливается. Чтобы вас убить, нужно за один присест съесть 35 тысяч бананов. Только в таком случае человек погибнет от лучевой болезни, – добавил Дмитрий Шубин.

Елена Малышев, врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, подтвердила слова коллеги и еще раз подчеркнула, что бояться радиоактивности плодов не стоит:

– Реально банановая радиация точно так же безопасна, как рентген грудной клетки.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Делегат VI Всебелорусского народного собрания — командир 50-й смешанной авиационной базы в Мачулищах полковник Андрей Лукьянович
Врачи рассказали, опасна ли радиация, содержащаяся в бананах
Табличка со следом, непробиваемый будильник и злобный сурок: 10 фактов о фильме “День сурка”
В овощеводстве закрытого грунта есть множество ниш для импортозамещения
Председатель Шарковщинского райисполкома Дмитрий Ломако: «Крепкая экономика – это и есть локомотив развития регионов»
В Большом театре прошел худсовет, где обсуждалась постановка оперы «Дикая охота короля Стаха»
От энергосистемы и новых рабочих мест до местного туризма — обсуждаем программу развития с депутатом
Саснович не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Мельбурне
Старожил агробизнеса Генрих Мысливец из Мостовского района вывел хозяйство на лидирующие позиции в области
Мы пообщались с донорами плазмы и узнали многое об их благородной миссии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Да-да-да
Эксперты обсудили перспективы развития системы сбора и переработки отходов
Американская компания рассматривает возможность открыть в «Великом камне» фармзавод
Режиссер народного театра Николай Пытляк: мерилом профессионализма культработника должны быть не справки и отчеты, а содержание его работы
Более 100 экспонатов, утерянных в войну, вернулись в Национальный исторический музей. Изучили извилистый путь реликвий
«Мы больше ничего не боимся»: как работает приемное отделение 6-й больницы Минска
Почему в стране низкое качество льнопродукции?
Число умерших из-за COVID-19 в Германии достигло почти 58 тысяч
Этап Кубка мира в «Раубичах» подтвердил высокий уровень белорусского фристайла
Новые рабочие места, востребованные производства, большие объемы лесопосадок — какие еще изменения ожидают лесное хозяйство в ближайшие 5 лет
Здравствуй, Знамя Победы!
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сход? На выход!
После сильных морозов столичные дорожники в круглосуточном режиме латают поврежденное полотно
В День водно-болотных угодий в Беловежской пуще презентуют книгу о болоте и расскажут о повторном заболачивании
Доступное жилье, новые рабочие места, комплексное развитие инфраструктуры – основа регионального развития на пятилетку
На кафедре медреабилитации и физиотерапии БГМУ создали сертифицированный комплекс дыхательных упражнений против коронавируса
В Минской области в 2021 году введут в эксплуатацию 3 школы и 3 детских сада
Пожар на западе Австралии уничтожил более 6 тыс. га леса
Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису не обошелся без сенсаций
Соболенко проиграла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне
Кобринский музей к своему юбилею подготовил цикл выставок одного предмета
Профилактику болезней системы кровообращения усилят в Беларуси
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Громкое эхо пустых слов
ПолесГУ проведет в феврале-апреле дни открытых дверей
Парень показал, как сэкономить на игрушках для котика и ролик стал вирусным - видео
В результате стрельбы в Висконсине погиб один человек, еще один получил ранения
Более 444 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
Что общего между локдауном и погромами
Чашникский район: от судоходной Уллы до города энергетиков
Юрий Терех: «Предатели, лжецы и провокаторы никому не нужны»
Худык рассказал о деталях состоявшегося у Президента разговора
Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе - есть пострадавшие
Гороскоп на 3 февраля
мнение
Елена ЯСКО
TikTok-ходилки
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
В «Белоруснефти» рассказали, как решаются проблемы, которые сегодня волнуют владельцев электрокаров
Худык: точность суточных прогнозов погоды в Беларуси превышает 98%
Авторы
СКАНИРУЙТЕ