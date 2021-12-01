Врачи рассказали, какие продукты нужно включить в рацион после 50 лет

В эфире программы "Жить здорово" российские врачи назвали четыре продукта, которые должны присутствовать в рационе людей старше 50 лет.
Первый – сушеный базилик. В 50 граммах продукта (это примерно 3 столовые ложки) содержится суточная норма кальция.
– После 50 лет кости разрушаются стремительно, потому что уходят женские половые гормоны, которые держат их наполненными кальцием и делают плотными с минеральной точки зрения. Поэтому восполнять кальций с продуктами необходимо, – обратила внимание врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман посоветовал употреблять людям старше 50 лет печень трески – продукт, богатый витамином D.
– Витамин D очень важен для иммунного ответа, защиты человека от вируса и рака. На иммунных клетках, которые подают сигналы и которые продуцируют антитела, есть рецепторы к витамину D. Если этого полезного вещества достаточно, вирусы и раковые клетки уничтожаются. Недостаток витамина D увеличит риск развития хрупкости костей и нарушения иммунитета, – сказал врач.
Ежедневно нужно употреблять 4 грамма печени трески. Этого достаточно, чтобы восполнить суточную норму витамина D.
Еще один важный продукт – морковь. В ней есть витамин А, который необходим для зрения и здоровья кожи. По словам Германа Гандельмана, в сутки необходимо съедать от 30 до 35 граммов моркови.
И, наконец, болгарский перец, богатый витамином С.
– Витамин С укрепляет стенки сосудов, понижает уровень холестерина в крови, что приводит к уменьшению развития атеросклероза, – подчеркнул Герман Гандельман.
– Еще витамин С участвует в синтезе коллагена. Только благодаря ему наша кожа остается упругой. Если нет коллагена, лицо обваливается и провисает, – дополнила слова коллеги Елена Малышева.
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