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Врачи рассказали, какие фрукты нельзя употреблять в период простуды

В период простуды запрещено включать в рацион бананы и виноград, поскольку эти продукты могут усугубить течение заболевания. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" предупредили врачи.


– Там [в бананах и винограде] слишком большое содержание сахара. Это способствует росту патогенной микрофлоры, чего в период простуды допускать нельзя, – предупредила врач-диетолог Светлана Кашицкая.

– Это первое. А второе – нездоровый организм может иметь нарушенную систему пищеварения. [Бананы и виноград] будут усиливать брожение, возникнет еще одна проблема с кишечником, – дополнил слова коллеги врач Валерий Чеснов.

Кроме того, Светлана Кашицкая отметила, что бананы являются тяжелой пищей. Они долго перевариваются и дают дополнительную нагрузку на пищеварительный тракт, что опасно при простудном заболевании.

Фото: pixabay.com
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