Врачи рассказали, как можно предотвратить появление рака

Селен, который в большом количестве содержится в бразильском орехе, защищает от рака. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказали российские врачи.
– У селена есть важное качество: он защищает от рака. У людей с тяжелым течением данного заболевания наблюдается резкий дефицит данного вещества. Один из самых богатых селеном продуктов – бразильский орех, – обратила внимание врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Кроме того, селен препятствует развитию аутоиммунного тиреоидита – проблемы, при которой организм вырабатывает антитела, разрушающие щитовидную железу.
– Это одна из самых частых причин сниженной функции щитовидной железы в дальнейшем, – отметил кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
Чтобы исключить развитие данной проблемы, рекомендуется проверить уровень гормонов щитовидной железы и антител. В качестве профилактики кардиолог посоветовал употреблять продукты, богатые селеном, в частности, бразильский орех. В день достаточно съедать 3–4 грамма продукта. Этого количества хватит, что восполнить суточную норму селена в организме.
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