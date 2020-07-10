Врачи рассказали, дефицит какого витамина вызывает сердечный приступ

gettyimages.com

Ученые из США проанализировали результаты ряда работ, которые касаются роли витамина С в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В результате они сделали вывод, что небольшие концентрации витамина С в плазме увеличивают риск болезней сердца.Было выявлено воздействие витамина на определенные маркеры, которые применяются для диагностики сердечного здоровья. Среди них – артериальная ригидность, эндотелиальная функция и липидный профиль.– отметили медики.Чтобы уменьшить риск развития сердечного приступа и распространенных хронических заболеваний, специалисты советовали придерживаться сбалансированной диеты, регулярно делать физические упражнения и убедиться, что в организме нет недостатка витамина C.