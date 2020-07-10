Врачи из США установили, что недостаток одного из важных витаминов повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Health.news.
Ученые из США проанализировали результаты ряда работ, которые касаются роли витамина С в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В результате они сделали вывод, что небольшие концентрации витамина С в плазме увеличивают риск болезней сердца.
gettyimages.com
Было выявлено воздействие витамина на определенные маркеры, которые применяются для диагностики сердечного здоровья. Среди них – артериальная ригидность, эндотелиальная функция и липидный профиль.
«Прием витамина С позволяет сократить артериальную ригидность, которую вызывает атеросклероз. Последний, в свою очередь, объясняется накоплением холестерина в артериях. Также витамин C сокращает концентрацию липидов (жиров) в крови.
Более того, он положительно сказывается как на систолическом, так и на диастолическом артериальном давлении и помогает защитить от повреждений эндотелий –ткань, которая выстилает внутреннюю часть кровеносных сосудов», – отметили медики.
Чтобы уменьшить риск развития сердечного приступа и распространенных хронических заболеваний, специалисты советовали придерживаться сбалансированной диеты, регулярно делать физические упражнения и убедиться, что в организме нет недостатка витамина C.
Читайте также:
Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц
Кардиолог объяснила, кому нужно принимать омега-3
Профессор назвал две причины регулярно пить какао
Невролог объяснил, почему возникает мигрень
Умеренное употребление вина может быть связано с улучшением умственных способностей — исследование
Опубликовано:
579
Врачи рассказали, дефицит какого витамина вызывает сердечный приступ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter