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Врачи рассказали, что должно входить в новогоднюю аптечку

В эфире программы "О самом главном" врач-анестезиолог Дмитрий Терехов и врач Татьяна Шаповаленко рассказали, какие препараты следует положить в новогоднюю аптечку.


Татьяна Шаповаленко сообщила, что прежде всего в аптечке должны быть лекарства, которые пациент принимает регулярно. Также в новогоднюю ночь могут понадобиться средства для желудочно-кишечного тракта.

- Препараты помогают при вздутии, диарее, изжоге, уменьшают кислотность и боль в животе, - добавил Дмитрий Терехов.

- Если вы знаете, что вас на большой объем пищи, в том числе на жирную, иногда возникает изжога, нужно за два-три дня [до Нового года] начать прием препаратов, снижающих кислотность желудочно-кишечного тракта, - дополнила слова коллеги Татьяна Шаповаленко.

Следующая обязательная оставляющая новогодней аптечки - ацетилсалициловая кислота и нестероидные противовоспалительные препараты.

- Эти препараты помогут справиться с последствиями приема большого количества алкоголя, - отметил Дмитрий Терехов.

- Все обезболивающие препараты и нестероидные противовоспалительные средства пьется хотя бы после небольшого приема пищи, и никогда не принимаются вместе с алкоголем, - уточнила Татьяна Шаповаленко.

Что касается янтарной кислоты, которая также должна быть в новогодней аптечке, то она помогает метаболизму справиться с алкоголем и обилием пищи.

- Ее рекомендуется пить до приема алкоголя: две таблетки янтарной кислоты, - сказал Дмитрий Терехов.

Помимо этого, по словам Татьяны Шаповаленко, этот препарат устраняет отечность, задержку жидкости, повышает общее состояние организма.

Поскольку в Новый год могут случиться травмы, в аптечке должны быть все необходимые средства, которые экстренно помогут справиться с ранами. Для этого лучше использовать йод, перекись водорода, пластырь и охлаждающий спрей.

Фото: pixabay.com
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