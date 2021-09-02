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Врачи посоветовали есть дыню для профилактики опасной болезни глаз

Дыня содержит большое количество воды (около 90%), но это не означает, что она не обладает полезными свойствами. В плоде есть много витамина А. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказали врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин и врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева. Они также напомнили, что дефицит витамина А в организме может привести к развитию куриной слепоты.


Дмитрий Шубин отметил, что в дыне содержится небольшое количество клетчатки, но много воды и сахара.

– Также есть большое количество очень нужного для организма витамина А, который участвует в процессе зрения, – обратил внимание врач и уточнил, что при дефиците этого полезного вещества происходит атрофия сетчатки.

– Но главное, при нехватке витамина А развивается куриная слепота.<...> Люди перестают видеть в сумерках,  дополнила слова коллеги Елена Малышева.

В ста граммах дыни содержится почти 70 процентов от суточной нормы витамина А.

– Также оказалось, что в плоде есть почти 70 процентов от суточной дозы витамина С, от которого зависит цвет и эластичность кожи. Он участвует в создании коллагена и эластина  –   белков, которые обеспечивают упругость кожи, – отметил Дмитрий Шубин.

Фото: pixabay.com
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