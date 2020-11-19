Опасность данных признаков в том, что человек может не понять, означают ли они заражение COVID-19. Но предупрежден –значит вооружен. Поэтому врачи призывают не паниковать без повода, но тщательно следить за состоянием своего здоровья, пишет РИА Новости. В каком случае стоит насторожиться?
У заболевших коронавирусом часто находят такие сопутствующие заболевания, как проблемы с желудком (например, потеря аппетита или тошнота), а также конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость. Об этом заявили медики из разных стран, уточняет Express.
Частота встречи перечисленных признаков в совокупности с COVID-19 у пациентов разная. Например, ученые из Тринити-колледжа в Дублине считают, что утомляемость встречается у каждого второго заразившегося инфекцией человека, а Американская академия офтальмологии уверяет, что конъюнктивит у заболевших коронавирусом встречается примерно в 3% случаев.
«Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19», – подчеркивает врач из Университета Альберты Митч Уилсон. В то же время он призвал не игнорировать их, а сразу же обратиться к специалистам.
Фото: pixabay.com
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Врачи перечислили ранние симптомы коронавируса
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