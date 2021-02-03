Существует мнение, что одним из симптомов коронавируса является чихание. В программе "Жить здорово" российские врачи опровергли этот миф и перечислили признаки, которые на самом деле встречаются при COVID-19.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева заявила, что чихание не только не является симптомом коронавируса, но даже не сигнализирует о развивающейся простуде.
– Чихание – рефлекторный акт, который придуман природой для того, чтобы освобождать верхние дыхательные пути от попавших туда инородных бактериальных тел, – добавил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
Врач отметил, что при коронавирусе чихание может быть, а может и отсутствовать.
Среди главных симптомов COVID-19 Дмитрий Шубин назвал повышенную температуру, потерю обоняния и вкуса, усталость и кашель.
– Вот эти четыре признака свойственны COVID-19, как и в принципе другим респираторным заболеваниям, – резюмировал врач.
Фото: БЕЛТА
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Врачи опровергли распространенный миф о коронавирусе
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