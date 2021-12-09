Врачи объяснили, почему предупредить развитие морщин с помощью гимнастики для лица невозможно

Фейсбилдинг не может предупредить развитие морщин на лице. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказали российские врачи.
– Мы не против фейсбилдинга, занимайтесь. Но нет никаких доказательств, подтверждающих, что такая гимнастика предупреждает развитие морщин, – обратил внимание кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
Врач отметил, что причина образования морщин кроется в разрушении белка соединительной ткани.
– Со временем человек теряет основы кожи – коллаген и эластин. К сожалению, тренированные мышцы не могут все это заполнить, – отметил Герман Гандельман.
Наряду с этим врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева добавила, что мышцы крепятся к коже, поэтому чем больше они двигаются, тем больше тянется кожа.
– Единственная мышца, которая крепится к костям, это мышца шеи. Но она настолько тонкая, что тренировать ее очень трудно, хотя и возможно, – резюмировала Елена Малышева.
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