Врачи объяснили, как употребление грибов влияет на развитие рака

Ученые провели исследования, в ходе которых сравнили грибы с точки зрения пользы для здоровья. Выяснилось, что лучшие из таких продуктов –вешенки. Они являются мощным антиоксидантом, а также препятствуют развитию рака. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказали врачи.
– Есть вещество под названием эрготионеин. Его антиоксидантное действие колоссально, – сказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин и добавил, что эрготионеин, содержащийся в большом количестве в вешенках, нейтрализует свободные радикалы, которые образуются в результате биохимических процессов и обладают разрушающим действием.
– Такое действие вещества продолжается около 30 суток. Хотя обычно антиоксиданты, образующиеся в организме, работают от 30 секунд до 30 минут, – обратил внимание врач.
Вместе с тем Дмитрий Шубин отметил, что в грибах есть витамины А и Е, которые благодаря эрготионеину сохраняют свое положительно действие на протяжении более длительного срока.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева подтвердила слова коллеги и добавила, что эрготионеин также является противораковым средством. Поэтому вешенки следует употреблять в качестве профилактики онкологических заболеваний, в том числе и рака молочной железы, поскольку в этом случае эрготионеин уменьшает риски в большей степени.
– В вешенках также обнаружили препараты, похожие на статины, которые снижают уровень холестерина, – уточнил Дмитрий Шубин.
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