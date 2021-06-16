Чтобы сформировался надежный иммунитет, необходимо дважды вводить вакцину от коронавируса с перерывом в несколько недель. При этом никто не застрахован от COVID-19 в первые дни после прививки. Что делать, если вы заболели, в эфире программы "Жить здорово" рассказали врачи.
– После вакцинации человек получает первую дозу, в результате чего у него появляется небольшое количество антител, которые присоединяются к коронавирусу. Когда пациент заболевает, его организм начинает вырабатывать больше защиты, поэтому во второй дозе нет необходимости. Через несколько месяцев нужно проверить антитела и решить с врачом, стоит ли получить дополнительную инъекцию вакцины, – рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
При этом врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева отметила, что после первой любой прививки антитела сразу не вырабатываются.
– Раньше чем через две недели после того, как вы получили прививку, антитела не начнут образовываться. Поэтому, к сожалению, можете после вакцинации в первые две недели заболеть, – дополнил слова коллеги врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Врачи отметили, что обычно массово антитела в организме образуются только к 3–4 неделе. После второй их немного, а у кого-то может и вовсе не быть.
Опубликовано:
1979
Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой дозы вакцины от коронавируса
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