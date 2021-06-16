Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой дозы вакцины от коронавируса

рассказалПри этом врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева отметила, что после первой любой прививки антитела сразу не вырабатываются.дополнил слова коллегиВрачи отметили, что обычно массово антитела в организме образуются только к 3–4 неделе. После второй их немного, а у кого-то может и вовсе не быть.