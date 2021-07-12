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  2. Врачи не могут вывести Петра Мамонова из комы после ИВЛ

Врачи не могут вывести Петра Мамонова из комы после ИВЛ

Стали известны подробности состояния музыканта Петра Мамонова. Об этом сообщает Super.ru.

Фото: РИА Новости

Супруга Мамонова рассказала, что медики пятый день пытаются восстановить его сознание, однако исполнитель по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. 

– С него сняли все медикаменты, которые вогнали его в искусственную кому, но он не приходит в себя. Иногда глаза откроет, но это все неосознанно, – отметила жена Петра Мамонова и добавила, что музыкант находится на ИВЛ уже двенадцатые сутки. 

Напомним, лидер культовой группы «Звуки Му» попал в реанимацию с COVID-19. Тогда врачи зафиксировали у него 80% поражения легких и ввели его в состояние медикаментозного сна.
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