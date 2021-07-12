Врачи не могут вывести Петра Мамонова из комы после ИВЛ

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РИА Новости

Супруга Мамонова рассказала, что медики пятый день пытаются восстановить его сознание, однако исполнитель по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии., – отметила жена Петра Мамонова и добавила, что музыкант находится на ИВЛ уже двенадцатые сутки.Напомним, лидер культовой группы «Звуки Му» попал в реанимацию с COVID-19. Тогда врачи зафиксировали у него 80% поражения легких и ввели его в состояние медикаментозного сна.