Врачи назвали среднюю продолжительность течения коронавируса

Как считают врачи Роспотребнадзора, заболевание коронавирусом в среднем длится 11 дней, пишут "Известия".
Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что человек может болеть и до 28 дней.
– После 14-го дня длительность болезни регулируется различными осложнениями. В некоторых случаях их симптомы могут сохраняться до полугода и больше, – пояснила она.
Младший научный сотрудник клинического отдела института врач-терапевт Дарья Хавкина считает, что длительность заболевания зависит от своевременно начатого лечения и индивидуальных особенностей организма человека.
Врачи также отметили, что привитые от COVID-19 болеют значительно меньше, чем невакцинированные.