Врачи назвали среднюю продолжительность течения коронавируса

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что человек может болеть и до 28 дней.– пояснила она.Младший научный сотрудник клинического отдела института врач-терапевт Дарья Хавкина считает, что длительность заболевания зависит от своевременно начатого лечения и индивидуальных особенностей организма человека.Врачи также отметили, что привитые от COVID-19 болеют значительно меньше, чем невакцинированные.