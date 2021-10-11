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Врачи назвали среднюю продолжительность течения коронавируса

Как считают врачи Роспотребнадзора, заболевание коронавирусом в среднем длится 11 дней, пишут "Известия". 


Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что человек может болеть и до 28 дней.

– После 14-го дня длительность болезни регулируется различными осложнениями. В некоторых случаях их симптомы могут сохраняться до полугода и больше, – пояснила она. 

Младший научный сотрудник клинического отдела института врач-терапевт Дарья Хавкина считает, что длительность заболевания зависит от своевременно начатого лечения и индивидуальных особенностей организма человека.

Врачи также отметили, что привитые от COVID-19 болеют значительно меньше, чем невакцинированные.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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