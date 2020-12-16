Врачи назвали самый опасный аксессуар Деда Мороза в 2020 году

В условиях пандемии COVID-19 борода Деда Мороза может представлять опасность, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Поэтому при общении с новогодним персонажем во время праздников рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию.
– Все эти праздничные переодевания в сказочных персонажей – сомнительное удовольствие. Многие детали карнавальных костюмов сегодня могут быть опасными для окружающих. На ватной бороде, тулупе и варежках Деда Мороза могут скапливаться вирусные клетки. Коронавирус может долго оставаться на различных тканях, – поделилась врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
Специалист отмечает, что от типа материала зависит продолжительность жизни коронавируса на них. При этом срок жизни вируса может быть от четырех часов до семи дней. Например, на хлопке, из-за его пористости и воздушности, высыхание происходит быстрее, а значит COVID-19 сохраняется недолго. На коже, полиэстере, виниле, любой другой синтетике – намного дольше. А гладкие материалы можно обработать дезинфицирующим раствором.
– Важно понимать, что для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает. Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не нужно кидаться ему в объятия, – обозначила медик.
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