Врачи назвали самый опасный аксессуар Деда Мороза в 2020 году

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Поэтому при общении с новогодним персонажем во время праздников рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию.– поделилась врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.Специалист отмечает, что от типа материала зависит продолжительность жизни коронавируса на них. При этом срок жизни вируса может быть от четырех часов до семи дней. Например, на хлопке, из-за его пористости и воздушности, высыхание происходит быстрее, а значит COVID-19 сохраняется недолго. На коже, полиэстере, виниле, любой другой синтетике – намного дольше. А гладкие материалы можно обработать дезинфицирующим раствором.– обозначила медик.