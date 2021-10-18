Врачи рассказали, что будет, если употреблять рыбу два раза в неделю

Американские врачи и диетологи рассказали, какую пользу может получить организм, если есть рыбу два раза в неделю, сообщает Lenta.ru.
– Рыба – это суперфуд, – отметила врач-диетолог и автор нескольких книг о здоровом питании Джексон Блэтнер. – Она богата жирными кислотами омега-3, которые очень полезны для головного мозга: они помогают его клеткам бороться с возрастными изменениями и другими неблагоприятными факторами.
Врач-диетолог Джули Аптон добавила, что употребление в пищу жирной рыбы – лосося, сардин, форели и длинноперого тунца – помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист рекомендует включать рыбу в рацион дважды в неделю, чтобы уменьшить риск инсульта и инфаркта. Она добавила, что употребление рыбы влияет на качество и длительность сна.
Аптон добавила, что, если вкус рыбы неприятен человеку или он не может себе ее позволить, можно заменить ее жирными кислотами омега-3 в таблетках (докозагексаеновая и эйкозапентаеновая), но перед этим надо обязательно проконсультироваться с терапевтом.
Коллега Аптон, Кэтрин Брукинг подчеркнула, что включение в рацион рыбы помогает бороться с депрессией.
Врач-ревматолог Сара Тедеши пояснила, что рыба поможет избавиться от симптомов артрита. По ее словам, пациенты, которые два раза в неделю включают рыбные блюда в рацион, меньше жалуются на боль и воспаления.
Ранее американский диетолог Майа Феллер назвала виды рыб, которые помогают прожить дольше. Это лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь.
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