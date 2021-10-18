SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Врачи рассказали, что будет, если употреблять рыбу два раза в неделю

Врачи рассказали, что будет, если употреблять рыбу два раза в неделю

Американские врачи и диетологи рассказали, какую пользу может получить организм, если есть рыбу два раза в неделю, сообщает Lenta.ru.


 Рыба – это суперфуд, – отметила врач-диетолог и автор нескольких книг о здоровом питании Джексон Блэтнер. – Она богата жирными кислотами омега-3, которые очень полезны для головного мозга: они помогают его клеткам бороться с возрастными изменениями и другими неблагоприятными факторами. 

Врач-диетолог Джули Аптон добавила, что употребление в пищу жирной рыбы – лосося, сардин, форели и длинноперого тунца – помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист рекомендует включать рыбу в рацион дважды в неделю, чтобы уменьшить риск инсульта и инфаркта. Она добавила, что употребление рыбы влияет на качество и длительность сна. 

Аптон добавила, что, если вкус рыбы неприятен человеку или он не может себе ее позволить, можно заменить ее  жирными кислотами омега-3 в таблетках (докозагексаеновая и эйкозапентаеновая), но перед этим надо обязательно проконсультироваться с терапевтом.

Коллега Аптон, Кэтрин Брукинг подчеркнула, что включение в рацион рыбы помогает бороться с депрессией. 

Врач-ревматолог Сара Тедеши пояснила, что рыба поможет избавиться от симптомов артрита. По ее словам, пациенты, которые два раза в неделю включают рыбные блюда в рацион, меньше жалуются на боль и воспаления.

Ранее американский диетолог Майа Феллер назвала виды рыб, которые помогают прожить дольше. Это лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы