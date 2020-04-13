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  2. Врачи честно выполняют свою работу — истории тех, кто выздоровел от коронавируса

Врачи честно выполняют свою работу — истории тех, кто выздоровел от коронавируса

В большинстве случаев коронавирусная инфекция протекает в легкой форме без каких-либо серьезных последствия для здоровья. Коронавирус — не приговор: это могут сказать тысячи вылечившихся людей во всем мире. У нас поправились уже 203 человека. И двое из них в программе «Главный эфир» Агентства теленовостей рассказали о том, как справились с COVID-19.


«Я здорова!»

22-летняя Диана Баранова в марте отправилась на отдых в Испанию. Обстановка, говорит девушка, была в то время еще спокойная. А вот через два-три дня после ее возвращения домой оттуда стали поступать тревожные новости о резком росте числа заболевших.

— Начала сравнивать симптомы, уже только из-за этой паники поднялась температура, — вспоминает Диана. — На третий день пришел мой результат, мне позвонили из лаборатории и сказали, что меня забирают. Моей панике не было предела! Я думала, что умираю.

В больнице девушка спасалась работой — взяла с собой ноутбук, трудилась без выходных, чтобы занять все свободное время. А на 13-й день пришел первый отрицательный тест, затем второй.

Да! Наконец-то: свежий воздух, солнце, — вспоминает девушка свои эмоции, когда ей впервые сказали о результате. — А вообще и врачи, и медсестры, и санитарки — все очень слаженно работали и были просто на суперпозитиве. Не знаю, сколько раз им надо сказать спасибо за то, что они делали.

А вот самое неприятное за все это время — реакция некоторых людей, с которой девушке пришлось столкнуться после болезни.

— Люди считают нас какими-то прокаженными, — говорит Диана. — Но я здорова, я не болею!

Не надо паниковать

26-летний Георгий Ефимов заболел после поездки в Австрию. Сначала все было хорошо, потом первые симптомы, на которые даже не сразу обратил внимания —парень перестал чувствовать запахи и вкусы.

С моим подходом ко всему в жизни я в принципе не мог позволить себе паниковать, — говорит Антон. — Я знал, что у меня коронавирус, отнесся к этому с юмором.

А когда диагноз подтвердился, даже рассказал об этом у себя в социальных сетях. В палате он начал активно заниматься спортом, причем подвигнул его к ежедневной зарядке 55-летний сосед по палате. А дальше — время ходьбы: девять шагов от стены до стены, обратно и так около 40 минут. Нахаживали так по 3—5 километров в день.

Объективно: врачи честно выполняют свою работу, — говорит парень. — Не открещиваются от нее, не говорят, что нет времени на нас. Когда надо, доктор приходил, отвечал на все вопросы, даже подшучивал.

Страха со стороны людей он не встречал. Парень уверен: люди, которые переболели коронавирусом, не несут опасность для окружающих, они несут пользу для населения. Ведь именно так формируется коллективный иммунитет.

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Фото: РЕЙТЕР
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