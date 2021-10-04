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  2. Врач заявила, что вакцинация от коронавируса не влияет на вероятность выкидыша

Врач заявила, что вакцинация от коронавируса не влияет на вероятность выкидыша

Вакцинация от коронавирусной инфекции не влияет на риск возникновения выкидыша у беременных. Об этом в эфире программы "Здоровье" сообщила врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.


По слова специалиста, в мире были проведены исследования, которые показали, что риск выкидышей у женщин в возрасте до 30 лет составляет 6%. У беременных, получивших прививку от коронавируса, данный показатель равняется 0,7%.

– Это не значит, что вакцина защищает от выкидышей, это говорит о том, что она точно не повышает риск (самопроизвольного патологического прерывания беременности. – Прим. ред.)– обратила внимание Елена Малышева.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США провели анализ данных о безопасности препарата против COVID-19 для беременных на ранних стадиях и не выявили увеличения риска выкидыша у примерно 2,5 тыс. женщин, которые получили мРНК-вакцину от коронавирусной инфекции до 20-й недели беременности.

Вместе с тем, согласно результатам исследования, вероятность самопроизвольного патологического прерывания беременности у прошедших вакцинацию препаратами Pfizer и Moderna женщин составляет примерно 13%. 

Фото: pixabay.com
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