Врач заявила, что вакцинация от коронавируса не влияет на вероятность выкидыша

Вакцинация от коронавирусной инфекции не влияет на риск возникновения выкидыша у беременных. Об этом в эфире программы "Здоровье" сообщила врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
По слова специалиста, в мире были проведены исследования, которые показали, что риск выкидышей у женщин в возрасте до 30 лет составляет 6%. У беременных, получивших прививку от коронавируса, данный показатель равняется 0,7%.
– Это не значит, что вакцина защищает от выкидышей, это говорит о том, что она точно не повышает риск (самопроизвольного патологического прерывания беременности. – Прим. ред.), – обратила внимание Елена Малышева.
Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США провели анализ данных о безопасности препарата против COVID-19 для беременных на ранних стадиях и не выявили увеличения риска выкидыша у примерно 2,5 тыс. женщин, которые получили мРНК-вакцину от коронавирусной инфекции до 20-й недели беременности.
Вместе с тем, согласно результатам исследования, вероятность самопроизвольного патологического прерывания беременности у прошедших вакцинацию препаратами Pfizer и Moderna женщин составляет примерно 13%.
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