Врач заявил об ухудшении состояния Саакашвили

Личный врач политика Николоз Кипшидзе рассказал, что состояние Саакашвили ухудшилось, он тяжело передвигается, ему трудно говорить.- сказал Кипшидзе.Личный врач экс-президента отметил, что его состояние резко ухудшилось за последние несколько дней.