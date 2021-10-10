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Врач заявил об ухудшении состояния Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили спустя десять дней голодовки резко ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Личный врач политика Николоз Кипшидзе рассказал, что состояние Саакашвили ухудшилось, он тяжело передвигается, ему трудно говорить.

- С его разрешения я сообщаю, что у Саакашвили заболевание крови – талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина. – Прим.ред.). Это не смертельно, но ему категорически нельзя голодать. Я встречусь с ним завтра и думаю, что мы его переведем в больницу, - сказал Кипшидзе.

Личный врач экс-президента отметил, что его состояние резко ухудшилось за последние несколько дней.
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